Suudi sarayındaki gözaltıların ardından Kral Selman'dan 'her şey yolunda' fotoğrafları

Suudi Arabistan'da cuma günü Kral Selman'ın kardeşi ve yeğeni dahil en az üç prensin gözaltına alınması sonrası, bugün hükümdarın kraliyet görevlerini yerine getirirken fotoğrafları yayımlandı.

Sarayda darbe girişimi suçlamasıyla en az üç prensin gözaltına alınması, 'filli kral' gözüyle bakılan Veliaht Prens Muhammed Selman'ın (MbS) yine dizginleri sıkılaştırdığına yorulmuştu.

84 yaşındaki Kral Selman'ın sağlık durumu ve yerine oğlu MbS'nin tahta geçmesinin yaklaştığıyla ilgili spekülasyonları tırmandırmıştı.

At least 4 Saudi princes have been arrested, a person close to the royal family said Saturday. Analysts said the arrests raised questions about whether Crown Prince Mohammed bin Salman was on the verge of taking full power from his father, King Salman. https://t.co/MykPeSLjYz — The New York Times (@nytimes) March 8, 2020

Resmi Suudi haber ajansının yayımladığı fotoğraflarda ise Kral Selman bir takım belgeler okurken ve Ukrayna ile Uruguay'a yeni atanan Suudi büyükelçilerinin yemin töreninde el sıkışırken görülüyor.

#SaudiArabia’s Ambassador to Ukraine and the Kingdom’s Ambassador to Uruguay have been sworn in before King Salman bin Abdulaziz, the Saudi Press Agency reports. https://t.co/Op7VHIFxOz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 8, 2020

'Kraliyet ailesi içinde disiplini sağlamak için'

AFP'nin görüş aldığı Suudi liderliğine yakın bir kaynak, "Kral sağlıklı ve iyi" dedi.

Gözaltıların 'iki prensin olumsuz davranışlarının birikiminden kaynaklandığını' ve 'kraliyet ailesi içinde disiplini sağladığını' söyleyen kaynak, durumun Veliaht Prens'in kontrolü altında olduğunu belirtti.

Kaynaklara göre Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz ile yeğeni Prens Muhammed bin Nayef, savunmadan ekonomiye hükümetin her katmanını kontrol eden MbS'yi devirmek için saray darbesi planlamak suçlamasından gözaltında.

Prens Muhammed bin Nayef'in küçük kardeşi Prens Navaf bin Nayef de gözaltına alındı.