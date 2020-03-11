Lübnan 120 milyon dolarlık kredinin üçte birini koronavirüse karşı kullanacak

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, hükümetin ülkedeki sağlık sisteminin inşası ve güçlendirilmesi için Dünya Bankasının sunduğu kredi anlaşmasında değişiklik yapılmasını kabul ettiğini belirtti.

Abdussamed, 120 milyon dolar tutarındaki kredinin dağıtımının yeniden yapıldığını, bunun 39 milyon dolarının devlet hastanelerinin donatılması ve Kovid-19'a yakalananların tespit ve tedavisi için kullanılacağını söyledi.

Bu arada Lübnan Yüksek Şii İslam Konseyi Başkanı Abdulemir Kablan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle başta cuma namazı olmak üzere cemaatle namaz kılınmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Virüsün kalabalık yerlerde kolaylıkla bulaşabildiğine dikkati çeken Kablan, koronavirüs tehlikelerinin had safhaya ulaşması ve toplumu tehdit etmesi dolayısıyla böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizi yaşayan Lübnan, dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla da mücadele ediyor.

Lübnan'da Kovid-19 vaka sayısı 51'e yükselmişti.