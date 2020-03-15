İran'da koronavirüs tecriti: Sokak çocukları en savunmasız kesim

Koronavirüsün Çin'den sonra en büyük zararı verdiği ülkelerden biri olan İran'da salgın en çok sokak çocuklarını vurdu. Yetkililer sokakları boşaltıp halka evden çıkmama çağrısı yapsa da özellikle başkent Tahran’daki sokak çocuklarının sığınabilecekleri bir evleri ya da sağlık güvenceleri bulunmuyor.

İran'da ülkenin tamamına yayılan koronavirüsün salgınını kontrol altına almak için halka evlerinden çıkmama çağrısı yapılırken, sığınacak bir evi olmayanların başında ise sokak çocukları geliyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan Shabnam von Hein'ın haberine göre, 'Sokak Çocuklarını Koruyun' adlı sivil toplum kuruluşundan Amir Hüseyin Bahari, "Ülke bu salgından çok ağır etkilenmiş olsa da, sokak çocukları çalışmaya devam etmek zorunda. Ne yazık ki şu ana kadar, sokak çocukları gibi sosyo ekonomik olarak dezavantajlı grupların korunmasına yönelik hiç bir önlem alınmadı" dedi.

Sokak çocukları virüse karşı korunmasız bırakıldı

Bu çocukların sağlık güvencesine sahip olmadıklarına işaret eden Bahari, "Çocukların eldiven ve dezenfektan temin edebilecekleri bir yer yok. Sağlık güvenceleri olmayan bu çocukların aileleriyle birlikte tedavi olabilecekleri bir merkez ya da hastane de yok" ifadelerini kullandı.

Bahari, sivil toplum kuruluşundan gönüllülerle birlikte Tahran sokaklarındaki çocuklarıyoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Sokaklarda çok fazla sayıda çocuk olduğuna, hepsine ulaşamadıklarına işaret eden Bahari, "Ayrıca işverenlere etkimiz çok sınırlı. Üstelik zaten çalıştıkları için yoğun fiziki baskı altında bulunan bu çocukların güvenilir bilgiye erişimleri de yok" diye konuştu.

500 milyon çocuk iş arıyor

Yoksul ailelerin çocukları, ucuz işgücü olarak küçük imalathanelerde çalışıyor, sokakta bir şeyler satıyor ya da çöp topluyorlar.

İran Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre İran'da 9 ila 17 yaş arasında yaklaşık 500 milyon çocuk iş arıyor. Bunların kaçının Tahran'da yaşadığı konusunda resmi bilgi yok.

Sokak çocuklarını korumak için son 35 yıldır, 20'yi aşkın proje başlatan İran hükümetinin bu çabaları başarısızlıkla sonuçlandı.

İran'da koronavirüs nedeniyle 611 kişi yaşamını yitirdi, doğrulanmış vaka sayısı da 12 bin 729'a yükseldi.