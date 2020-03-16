‘İdlib’de Rus-Türk ortak devriyesini bozmak isteyen teröristler bir köprüyü patlattı’

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, teröristler İdlib bölgesinin Eriha şehrinin batısında, Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 karayolu üzerindeki Muhambal adlı köprüyü patlattı. Rus-Türk ortak devriye güzergahının bir kısmı bu köprüden geçiyordu.

Haberde, “Çok miktarda patlayıcı kullanıldı, bu da köprünün tamamen yok olmasına neden oldu. Militanlar, yolun diğer bölümlerinde çok sayıda delici metal nesne bıraktı” dendi.

Teröristlerin ayrıca ölümle tehdit ettikleri sivilleri karayolunda canlı kalkan oluşturmaya zorladığı bildirilen haberde, vatandaşların bir kısmına, yolda açılan çadırlar içinde sürekli kalmaları durumunda para teklif edildiği aktarıldı.