MSB: İdlib'deki M4 karayolunda ilk Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin birinci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.https://t.co/RMKrHUireC#MSB #TSK pic.twitter.com/8d2j0LDI8l— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2020
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de bugün gerçekleşmesi planlanan ilk Rus-Türk ortak devriye güzergahının, sivil halkı kalkan olarak kullanan radikal çetelerin provokasyonları nedeniyle kısaltıldığını açıklamıştı.
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