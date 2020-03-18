Ruhani: ABD'nin Süleymani suikastını yanıtsız bırakmamaya devam edeceğiz

Ocakta ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemesi, şubatta koronavirüsün vurmasıyla sarsılan İran'dan, salgınının en çok vurduğu üçüncü ülke konumuna rağmen, Süleymani'nin intikamını almaya devam edileceği mesajı geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle 3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta İHA saldırısıyla Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misillemede bulunduklarını ve misillemeye devam edeceklerini söyledi.

Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama devlet televizyonundan yayımlanan Ruhani, "Amerikalılar büyük komutanımıza suikast düzenledi. Bu terör eylemine karşılık verdik ve karşılık vermeye devam edeceğiz" dedi.

Süleymani suikastını asla yanıtsız bırakmayacaklarını vurgulayan Ruhani, İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırılarıyla ilgili 'Washington'ın asla unutamayacağını, zira barbarca hatalarına ilk kez kararlı ve hızlı cevap aldığını' belirtti.

Iran ‘Will Continue to Respond’ to Soleimani’s Murder as Iraqi Militia Rockets Rain Down on US Baseshttps://t.co/p8LN87yq2d — CitizenZee (@CitizenZee1) March 18, 2020

İran Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Direnişimizin bir liderini öldürerek halkımızın direnişini kırabileceklerini sandılar, ama tam tersi oldu, direniş daha güçlenerek büyüdü."

ABD yaptırımlarıyla ilgili de şu mesajları verdi:

"İran halkı faciayı destana, destanı ise zafere dönüştürdü. İran halkı ile hükümeti en sert yaptırımların uygulandığı en zor koşullarda, en büyük projelere imza atarak ABD'ye sert bir dayak attı."

"Mayıs 2019'dan beri halkımız, ekonomi ve petrol sanayimizin üzerinde en kötü baskılar uygulandı. Bu baskılar halkımıza sorunlar yaşatmasına rağmen aynı zamanda büyük başarıların elde edilmesini sağladı. İran tarihinde ilk defa ekonomi ve bütçemizi petrol olmaksızın sürdürmeyi başardık. Geçen yıl, başta cari bütçe olmak üzere ülkeyi petrole dayanmadan idare etme yılıydı."