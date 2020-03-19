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15:34 19 Mart 2020
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    İran'da koronavirüsle mücadele: Hamaney'den 10 bin mahkuma daha af

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    Ortadoğu
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    Her konuda son sözü söyleme yetkisine sahip dini lider Ayetullah Ali Hamaney, İran için yeni yılın başlangıcı niteliğindeki Nevruz'un arifesinde yeni bir af hamlesi yaptı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyada cezaevlerindekilerin hayatlarını da tehlikeye sokarken, pandeminin en çok vurduğu üçüncü ülke olan İran'dan birbiri ardına mahkumlara af haberleri geliyor.

    Her konuda son sözü söyleme yetkisine sahip dini lider Ayetullah Ali Hamaney, İran için yeni yılın başlangıcı niteliğindeki Nevruz'un arifesinde yeni bir af hamlesi yaptı.

    Siyasi mahkumlar dahil

    17 Mart'ta aralarında siyasi mahkumların da bulunduğu yaklaşık 85 bin mahkumun geçici olarak serbest bırakıldığını açıklayan İran Yargı Erki, bugün 10 binden fazla mahkumun daha  affedileceğini duyurdu.

    Devlet televizyonunun aktardığı Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili'nin af açıklaması, bilinmeyen sayıda siyasi, aktivist, ifade özgürlüğü savunucusu mahkumu da içeriyor. 

    Reuters çalışanına geçici serbestlik

    Dün koronavirüs geçici affı kapsamında bırakılanlar arasında İran-Britanya çifte vatandaşı, Thomson Reuters Foundation çalışanı Nazanin Zaghari-Ratcliffe de var. Zaghari-Ratcliffe, 2016 yılında küçük kızıyla İran'daki ailesini ziyaret ederken İran yönetimini devirme girişimi suçlamasıyla tutuklanmıştı.

    Teyitli korkunç rakamlar

    Dün Kovid-19 kaynaklı teyitli can kaybının 1135'e yükseldiği, teyitli vaka sayısının 17 bin 361 olduğu, tedavi görenlerden 5 bin 710'unun iyileşerek taburcu edildiğini bildiren İran Sağlık Bakanlığı'ndan bugün can kaybının 1284'e, vaka sayısının 18 bin 407'ye ulaştığı, 5 bin 979 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği açıklaması geldi.

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Twitter'dan, "İran'da her 10 dakikada bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir saatte yaklaşık 50 kişi koronavirüse yakalanıyor" açıklamasını yaptı. Bu bağlamda yurttaşları yarın başlayacak Nevruz tatilinde yolculuk ve ziyaret yapmamaları yönünde uyardı.

    Ortadoğu'daki yaklaşık 20 bin koronavirüs vakasının çoğu İran'da bulunuyor.

    BAE'de oturma izni bulunan ama yurtdışında seyahatte olan herkese dönüş yasağı

    113 teyit edilmiş vakanın bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkeye giriş yasağı getirilenler listesine, yurtdışında bulunan vatandaşları hariç, diğer tüm mukimlerini ekledi. Yasağa BAE'de oturma izni bulunan, evleri, çocukları, banka hesapları ve gelir kaynakları BAE'de olan, ama halihazırda ülke dışında seyahat eden herkes dahil. Perşembe öğle yürürlüğe giren yasak en az iki hafta geçerli olacak.

    Nüfusun sadece yüzde 10'u BAE vatandaşı

    BAE yurttaşlarına dönüş izni var. Ama BAE'nin nüfusunun sadece yüzde 10'u, yani yalnızca 1 milyonu BAE vatandaşı. Diğer yüzde 90'ı yatırımları ya da işgücüyle BAE ekonominin çarklarını döndüren yabancılar. Eğitim, sağlık, ulaştırmaya varana dek tüm kritik sektörlerde yabancılar hem yönetici hem de çalışan.

    Etiketler:
    Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Siyasi mahkum, Ayetullah Ali Hamaney, Koronavirüs, Af, İran, Nevruz
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