Suudi Arabistan, Riyad semalarında balistik füze düşürdü: Füzelerin nereden fırlatıldığı bilinmiyor

Suudi Arabistan resmi televizyonu, başkent Riyad semalarında bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan, yarı resmi al-Arabia televizyonu ise adını belirtmediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Riyad üzerinde 2 füzenin düşürüldüğünü aktardı.

Düşürüldüğü belirtilen füzelerin nereden fırlatıldığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, füzelerin ateşlenmesine ilişkin sorumluluğu üstlenen de olmadı.

#BREAKING

At least 2 missiles were intercepted over #Riyadh in Saudi Arabia and reports of several rockets over #jizan .

There are no reports of any missile hitting any target as of now. pic.twitter.com/Z5DAMeBl89 — News flash (@BRNewsFlash) March 28, 2020

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