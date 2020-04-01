Irak’ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, yaptığı açıklamada 17 Mart’tan itibaren ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 19 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu. Allavi, okullar ve resmi dairelerin de tatil edileceğini aktardı.

Irak Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugün 65 koronavirüs vakası tespit edildiğini belirterek, ülkede yaşanan toplam vaka sayısının 694’e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık, koronavirüsten ölenlerin sayısının 50’ye ulaştığını aktarırken, 170 hastanın da iyileşerek hastanelerden taburcu olduğunu kaydetti.