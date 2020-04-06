İsrail'den korona kısıtlamalarını ihlal eden aşırı dinci Yahudilere uzun sakal maskesi

Ultra Ortodoks Yahudilerin korona kısıtlamalarına uymaya yanaşmamasının başlı başına sorun oluşturduğu İsrail'de uzun sakalların kesilmesinin talep edilmesi yerine sığacakları maskelerin üretilmesine karar verildi.

Koronavirüs pandemisine karşı kısmi karantina uygulayan İsrail'de teyitli vaka sayısı 8611'e, ölü sayısı 56'ya çıkarken, vakaların yaklaşık yüzde 40'ının kaynaklandığı ultra Ortodoks Yahudi mahallelerin kısıtlamalara uymaması başlı başına sorun oluşturuyor.

Geçen hafta İsrail'de yaşayan insanlara kamusal alanda ağızları ve burunlarını kapama talimatı verilirken, aşırı dinci Yahudilerin geleneksel sakallarının maskeye nasıl sığacağı soru işareti halini aldı.

Üstüne üstlük Müslüman nüfusun erkekleri ve Hıristiyan din adamları da sakal uzatırken, yüz ölçülerine göre maske takılması seçeneği gündeme geldi.

A great business opportunity on the face of ithttps://t.co/ToYG1y5wCo — RT (@RT_com) April 6, 2020

Aşırı dinci Yahudi bir siyasetçi olan Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'ın altındaki Genel Müdür Yardımcısı Dr. Itamar Grotto, maskelerde uzun sakallılara göre ayarlama yapılacağını söyledi.

Üst düzey halk sağlığı yetkilisi Dr. Grotto, "Maskeler için sanayi onay belgesi çıkarıyoruz, bu da birkaç gün içinde çeşitli boyutlarda maskelerin piyasada olacağı anlamına geliyor. Yani sakal uzatanlar kendilerine uygun maskeler kullanabilecekler" dedi.

Israel to mass produce beard-friendly masks for the follicled faithful https://t.co/xgBJmP499y pic.twitter.com/BHZqkPC0NF — muhammd (@nazamphool) April 6, 2020

Daha önce Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Başhahamlık sakal kesme fetvasını değerlendirmeye almıştı

İsrail Başhahamlığı, hükümet gerekli görürse, aşırı dinci Yahudilerin sakallarını kesmesinin caiz olduğuna dair fetva yayımlamayı değerlendirebileceğini söylemişti.

Grotto ise sakal kesilmesi için hahamlıktan icazet alınmasının şimdilik gündemlerinde olmadığını belirtti.

#Israel makes special #coronavirus masks to cover beards rather than ask men to shavehttps://t.co/oKWz2tCoST — Daily Star (@dailystar) April 6, 2020

Bnei Brak'a koronavirüs ablukası

Bu arada İsrail'de en yüksek koronavirüs enfeksiyon oranına sahip olan Tel Aviv yakınındaki ultra Ortodoks Yahudi kasabası Bnei Brak, hükümet tarafından 'kısıtlamalı bölge' ilan edildi.

Maskeli ve eldivenli polislerle askerler Bnei Brak'ı barikatlarla çevirip karantinaya alırken, ordu kasaba sakinlerinin gıdadan ilaca her türlü ihtiyacını gidermekle görevlendirildi.

İsrail'de nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu yer konumundaki Bnei Brak'tan yaşı 80 ve üzeri 4500 kişinin helikopterlerle tahliye edilmesi ve devlete tahsis edilen hostellerde karantinaya alınması planlanıyor.