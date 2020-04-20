SANA: Haseke’de ABD ordusunun devriye güçlerine saldırıldı

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) aktardığına göre, ABD ordusuna ait devriye güçleri Haseke’de saldırıya uğradı. Devriye grubunun aracı imha edildi, yaralı askerler var.

SANA’nın haberinde, “Yerel kaynaklara göre, ABD’li askerleri ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) üyelerini taşıyan Hammer tipi askeri araç, Haseke’nin güneybatısındaki Ruveyşid köyü kavşağında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı” ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda askeri aracın imha edildiği ve birkaç askerin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan 6 Nisan’da DSG ve ABD’li askerlerin ortak devriyesinin Deyr ez-Zor vilayetinin Haseke sınırları yakınlarında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı da kaydedildi. Söz konusu saldırıda ABD’li bir subay ve iki DSG üyesinin öldüğü aktarıldı.