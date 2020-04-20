SANA: Suriye hava savunması Palmira semalarında İsrail füzelerine karşılık verdi

Suriye hava savunması, ükenin doğusundaki Palmira antik kenti üzerinde çok sayıda füzeye karşılık verdi.
Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine, "Hava savunma sistemleri Palmira semalarında İsrail saldırısına yanıt veriyor, çok sayıda düşman füzesi düşürüldü" ifadeleri yer aldı.
#عاجل || #سانا ..— سانا عاجل (@SanaAjel) April 20, 2020
مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان #إسرائيلي في سماء #تدمر وتسقط عددا من الصواريخ المعادية
Jerusalem Post gazetesi ise, saldırının Palmira yakınlarında yer alan T-4 askeri hava üssünü hedef aldığını bildirdi.
#BREAKING: Air defenses activated in #Syria’s Homs province near Palmyra. Reports of strikes against the T4 airbase— Anna Ahronheim (@AAhronheim) April 20, 2020
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçtiğimiz saatlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen "İran tehdidinin yok olmadığı" mesajını vermişti.
Üs, savaşın başlangıcından bu yana İsrail tarafından düzenlenen saldırıların hedefi oluyor.
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