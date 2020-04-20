SANA: Suriye hava savunması Palmira semalarında İsrail füzelerine karşılık verdi

Suriye'nin doğusundaki Palmira antik kenti yakınlarındaki T4 askeri hava üssüne füze saldırıları düzenlendiği ve Suriye hava savunmasının karşılık verdiği bildirildi. Suriye devlet ajansı SANA, olaydan İsrail'i sorumlu tuttu.

Suriye hava savunması, ükenin doğusundaki Palmira antik kenti üzerinde çok sayıda füzeye karşılık verdi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine, "Hava savunma sistemleri Palmira semalarında İsrail saldırısına yanıt veriyor, çok sayıda düşman füzesi düşürüldü" ifadeleri yer aldı.

#عاجل || #سانا ..

مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان #إسرائيلي في سماء #تدمر وتسقط عددا من الصواريخ المعادية — سانا عاجل (@SanaAjel) April 20, 2020

Jerusalem Post gazetesi ise, saldırının Palmira yakınlarında yer alan T-4 askeri hava üssünü hedef aldığını bildirdi.

#BREAKING: Air defenses activated in #Syria’s Homs province near Palmyra. Reports of strikes against the T4 airbase — Anna Ahronheim (@AAhronheim) April 20, 2020

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçtiğimiz saatlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen "İran tehdidinin yok olmadığı" mesajını vermişti.

Üs, savaşın başlangıcından bu yana İsrail tarafından düzenlenen saldırıların hedefi oluyor.