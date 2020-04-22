Filistinli diplomat: ABD’nin koronavirüsle mücadele için bize para yardımı sağladığı yalan

Filistin’in Fransa Büyükelçisi Salman Harfi, ABD’nin koronavirüse karşı mücadele için Filistinlilere 5 milyon dolar özel yardım sağladığı yönündeki açıklamanın yalan olduğunu belirterek, “Tek bir sent bile almadık” dedi.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Filistin yönetimine koronavirüsle mücadele için 5 milyon dolar sunduğunu, bu finansmanın hastanelere ve geliri düşük ailelere dağıtılacağını yazmıştı.

Harfi, Sputnik’e açıklamasında, “Friedman yalan söylüyor. Bu parayı nereye harcamayı planladıklarını bilmiyoruz, ama Filistin sağlık alanı ve hastaneler için harcamayacakları kesin. Gerçekten de para vermek isteyen doğrudan Filistin halkının temsilcisine başvurup şunu söyleyebilir: yardıma devam etmek istiyorum, haksızdım. ABD, Filistin halkına hiçbir şey vermedi, biz tek sent bile almadık” diye açıkladı.

ABD’nin, onlarla işbirliği yapan sivil örgütlere 3.5 milyon dolar para sağladığını belirten Harfi, “ABD, Dünya Sağlık Örgütü’ne de finansmanına dönmedi. Bu yüzden Friedman’ın söylediği gibi Filistinlilere bir şeyler vermiş gibi davranamazlar” diye ekledi.