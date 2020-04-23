İran’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

IRINN televizyonunun aktardığına göre, İran polisi sözcüsü Albay Ahmad Hosrovi, “Polise ait bir eğitim uçağı ülkenin kuzeyinde ormanlık alana düştü” dedi.
Uçaktaki 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran’ın kuzeyindeki Mazenderan Eyaleti’nde eğitim polis uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi.
IRINN televizyonunun aktardığına göre, İran polisi sözcüsü Albay Ahmad Hosrovi, “Polise ait bir eğitim uçağı ülkenin kuzeyinde ormanlık alana düştü” dedi.
Uçaktaki 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
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