İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 sivil öldü

Suriye resmi haber ajansı, İsrail tarafından sabah saatlerinde Suriye'ye hava saldırısı düzenlendiği ve saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail’in sabah saatlerinde Şam’a düzenlediği hava saldırısına karşılık verdiği öğrenildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA‘nın duyurduğu habere göre Suriye hava savunma sistemleri, başkent Şam’a İsrail tarafından fırlatılan füzelerin birkaçını düşürdü.

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Saldırının Lübnan hava sahası üzerinden gerçekleştirildiği öğrenilirken, füzelerin Hizbullah ve İran Kudüs gücü yönetimindeki Seyid Zeyneb bölgesine düştüğü belirtildi.

Yaşanan saldırıda ayrıca, 3 sivilin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail Ordusu'ndan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.