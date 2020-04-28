İsrail'den 'İran'ı Suriye'den çıkarana dek durmayacağız' mesajı

"İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engellemekten Suriye'den çıkmaya zorlamaya geçtik ve durmayacağız" açıklamasını yaptı.

Suriye'ye savaşın başladığından beri Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'a yardımları durdurmak ve İran'ı engellemek gerekçesiyle saldıran İsrail'den "İran'ı Suriye'den çıkarana dek durmamak" açıklaması geldi.

İsrail'de şehitler günü ve takip eden bağımsızlığının 72. yıldönümü vesilesiyle açıklama yapan Savunma Bakanı Naftali Bennett, İsrail devletinin güvenliğini başkalarının ellerine emanet etmeyeceğini söyledi.

Strateji değişikliğine gittikleri mesajını veren Bennett, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engellemekten Suriye'den çıkmaya zorlamaya geçtik ve durmayacağız" diyerek ekledi:

"Eyleme geçmeksizin sınırlarımız boyunca daha fazla stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz."

Bu açıklamadan 48 saat önce İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan hava sahasını ihlal edip Suriye başkenti Şam'ın güney eteklerine hava saldırısı düzenlemişti. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre bu saldırıda 3 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Suriye askeri kaynaklarına göre İsrail'in attığı 8 füzeden 5'i Suriye hava savunma sistemleri tarafından avlandı, 3'ü Seyyide Zeynep ilçesine isabet etti.

Bu, İsrail'in nisanda Suriye'ye ikinci hava saldırısı oldu.