SANA: İsrail helikopterleri işgal altındaki Golan'dan Suriye'nin güneyine füze saldırısı düzenledi

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'e ait helikopterlerin Suriye'nin güneyindeki hedeflere füze saldırısı düzenlediğini, olayda can kaybının yaşanmadığını ve sadee maddi hasarın meydana geldiğini bildirdi.

Krizin başlangıcından bu yana Suriye'nin güneyindeki askeri noktaları hedef alan hava saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Suriye devlet ajansı SANA'da yer alan haberde, "Düşman İsrail helikopterleri, Suriye'nin güneyindeki noktalara işgal altındaki Golan üzerinden bir dizi füze saldırısı düzenledi, sınırlı maddi hasar meydana geldi" ifadeleri yer aldı.

#عاجل #سانا

مراسل سانا: مروحيات العدو الاسرائيلي تعتدي بعدة صواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل على مواقع في المنطقة الجنوبية واقتصرت الأضرار على الماديات — سانا عاجل (@SanaAjel) April 30, 2020

Saldırıyı henüz resmi olarak üstlenen olmadı.

27 Şubat'ta İsrail tarafından sabah saatlerinde Suriye'ye hava saldırısı düzenlendiği ve saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıklanmıştı.