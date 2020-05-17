Rusya: Nusra teröristleri İdlib’deki yerleşimleri hedef aldı

Basın toplantısında Suriye’deki durum ile ilgili bilgi aktaran Juravlev, Nusra terör örgütünün İdlib’deki yerleşim yerlerine ateş açtığını ifade etti.

Juravlev, “İdlib eyaletinde El Nusra Cephesi’ne ait mevzilerden Maaret-Muhos yerleşimine 2 kez, Dadih yerleşimine de 1 kez ateş açıldığı tespit edildi” diye konuştu.

Juravlev ayrıca Rus askeri polisin Halep ve Haseke’de devriye nöbetlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.