SANA: Suriyeli askerler Haseke’de Amerikan konvoyunun geçişini engelledi

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Suriyeli askerler, Haseke’nin batısındaki Tel Tamer kasabasının yakınında ABD ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan bir konvoyun önünü keserek geçişini engelledi. ABD’li askerler ise rotalarını değiştirerek gerdi dönmek zorunda kaldı.

SANA’nın haberle birlikte yayınladığı fotoğraflarda birkaç Suriyeli askerin Um el-Hayr yerleşiminde Suriye bayrağı olan geçiş kontrol noktasından yola çıktığı görülüyor.

‘Araçlarını geri çevirip uzaklaştılar’

Amerikalı askerler ise karşı tarafla temasa geçmeyip araçlarını geri çevirdi ve oradan uzaklaştı.

Suriye basını ülkenin kuzeyinde meydana gelen bu tür olayları sıklıkla haberleştiriyor, hatta bazı haberlerde Haseke ve Deyr e Zor’da bulunan Amerikan askerlerine kimliği meçhul silahlı gruplar tarafından saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüştü.

ABD’li askerler büyük petrol ve gaz sahalarının etrafında yoğunlaşmış durumda

Haseke ve Deyr ez Zor’da yasal gerekçeleri olmadan bulunan ABD’li askerler, güçlerini büyük petrol ve gaz yataklarının etrafında yoğunlaştırmış durumda.

Suriye yönetimi ise ülkede Amerikan askerlerinin bulunmasının devletin egemenliğini ve tüm uluslararası kuralları ihlal ettiğini defalarca açıklamıştı.