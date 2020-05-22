Netanyahu'dan Filistin Yönetimi'ne Trump'ın planı çerçevesinde müzakere çağrısı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Başbakan Benyamin Netanyahu dün akşam Batı Kudüs’te, Doğu Kudüs’ün işgalinin 53’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Filistinlilerle ABD’nin Ortadoğu barış planı çerçevesinde müzakerelere hazır olduğunu ifade ettiği vurgulandı.

Netanyahu, hem kendisinin hem de hükümet ortaklarının ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan barış planına bağlı ve bu plan çerçevesinde Filistinlilerle 'barış görüşmelerine' hazır olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı Ortadoğu barış planında, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimlerinin 'İsrail'in toprağı' olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, barış planının ardından söz konusu bölgelerin 'ilhakı' için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimlerini 'ilhak' etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.