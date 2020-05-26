IŞİD'in sözde Irak sorumlusu öldürüldü

Irak Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda IŞİD'in sözde Irak emiri ve örgüt liderinin yardımcısı Mutaz el-Cuburi'nin öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamda, Cuburi'nin Suriye'nin Deyr ez Zor kırsalında uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca düzenlenen operasyonda öldürüldüğü ifade edildi.
Irak merkezi hükümeti, 20 Mayıs'ta adı IŞİD'in öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.
Bağdadi, 27 Ekim 2019'da ABD'nin düzenlediği bir operasyon sırasında Suriye'nin İdlib ili kırsalında öldürülmüştü.
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