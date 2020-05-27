İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama

İdlib'deki M4 karayolunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında, yola döşenmiş el yapımı patlayıcı patlatıldı.
Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Suriye'nin İdlib kentinde M4 karayolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
İdlib'deki M4 karayolunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait konvoyun geçişi sırasında, yola döşenmiş el yapımı patlayıcı patlatıldı.
Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)