Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Trablus’u tamamıyla ele geçirdik

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UHM) askeri güçlerinin sözcüsü Muhammed Gnounou bir Facebook açıklamasında, UMH'nin yönetim merkezi olan Trablus’un denetimini kent sınırlarının dışına kadar yeniden ele geçirdiklerini belirtti.

Gnounou’nun açıklaması, UMH Başbakanı Fayiz Es-Serrac’ın Ankara'da temaslarda bulunduğu sırada geldi. Türkiye UMH’ye askeri destek veriyor.

Daha önce, ülkenin doğusunda kontrolü elinde tutan Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu, 2019’da taarruz başlattıkları Trablus'un kırsal kesimlerinden çekilmeye başladıklarını duyurmuştu.