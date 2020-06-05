Simonyan: Yemen'de RT Arapça için çalışan Salah Aklu ölüm tehditleri alıyor

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Yemen'de RT Arapça için çalışan Salah Aklu'nun ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Yemen'in başkenti Sana'da RT'nin video ajansı Ruptly için çalışan muhabir Nebil Hasan el-Kaiti'nin kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürülmesi sonrası bir RT çalışanının tehdit aldığı ifade edildi.

Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Aklu'ya yönelik tehditler, Ruptly video ajansımız ile işbirliği yapan arkadaşı ve meslektaşının (Kaiti) evinin yakınında vurulmasından birkaç gün sonra başladı" dedi.

Simonyan, Aklu ve ailesinin hızlı bir şekilde tahliye edilmesine yardım eden Dışişleri Bakanlığı'na ve Rusya büyükelçisine teşekkürlerini de sundu.

RT'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Kaiti'nin evinin yakınında uğradığı saldırıda hayatını kaybettiği belirtilmişti.