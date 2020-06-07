'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptıran baba yargılanacak

Mısır’da adı açıklanmayan bir adam, üç kızına kadın sünneti uygulattığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Başsavcılık, kızlarını, “Size Kovid-19 aşısı yaptıracağım” diye kandıran adamla uygulamayı yapan doktorun da yargılanacağını açıkladı.

Diken'in haberine göre, Mısır'da üçü de 18 yaşın altında olan kız çocukları, Kovid-19’un aşısı olmamasına rağmen babalarına inandı ve eve giden doktorun kendilerine aşı yapacağını sandı. Doktorun müdahalesi sırasında bilinçleri kapanan üç kız çocuğu kanlar içinde ve büyük bir acıyla uyandıklarında ne olduğunu anladı ve babalarından boşanan annelerine durumu anlattı. Anneleri, babalarından ve doktordan şikayetçi oldu.

Mısır’da, 2008’de yasaklanan kadın sünneti, 2016 yılında da suç olarak tanımlandı. Yasa, uygulamayı yapan doktorlara yedi yıla kadar talep edenlere ve uygulatanlara ise üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Tıbbi olmayan nedenlerle üreme organlarının kısmen ya da tamamen çıkarılması anlamına gelen kadın sünneti ya da kadın genital mutilasyonu çoğu ülkede yasak olmasına rağmen uygulanmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar kimseye ceza verilmemesinden yakınan kadın hakları savunucuları adli makamların konuyu ciddiye almasını istiyor.

Uluslararası çok sayıda kurumun insan hakkı ihlali olarak nitelediği işlem ağırlıklı olarak Asya, Afrika’daki ülkelerde uygulanıyor. ‘Dini inanç’, ‘hijyen konusundaki yanlış bilgiler’, ‘bakireliğin korunması’ gibi ‘nedenler’ gerekçe gösteriliyor.

Ocak ayında 14 yaşındaki Nida Abdül Maksut, kadın sünneti uygulanırken hayatını kaybetmişti.