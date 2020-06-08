Suudi Arabistan petrolde anlaşma dışı ek kesintiden vazgeçti

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, ülkenin OPEC+ kesintilerine ek olarak petrol üretiminde uyguladığı günlük 1 milyon varil kesintisinden vazgeçtiğini belirtti.

Kraliyetin, gönüllü olarak üzerine aldığı taahhütleri uzatmama kararı aldığını bildiren Abdülaziz bin Selman, Körfez müttefiklerinin de benzer şekilde hareket edeceğini söyledi.

Suudi Arabistan, Kuveyt ve BAE, petrol fiyatlarının istikrara kavuşması ve yükselişe geçmesini sağlamak amacıyla 1 Haziran’da OPEC+ kesintilerine ek olarak petrol üretiminde 1 milyon varil/gün kesintiye gitmişti.

OPEC+ ülkeleri, mayıs ve haziran kotalarını uzatma kararı almıştı.

Suudi Enerji Bakanı ayrıca anlaşmanın ağustosa uzatılmasının koşullarını belirlemek için henüz erken olduğunu söyledi.

‘Anlaşmaya uyulmamasına tahammül etmeyeceğiz’

Abdülaziz bin Selman ayrıca OPEC+ ülkelerinin, petrol üretiminde kesinti öngören anlaşmaya uyulmamasına tahammül etmeyeceğini kaydetti.

Anlaşmaya uymayan ülkelerin, ürettikleri fazla hacimleri temmuz, ağustos veya eylülde tazmin etmeye hazır olduklarını doğruladığını söyleyen Suudi bakan, böylelikle ağustos-eylül dönemindeki gerçek kesinti seviyesinin temmuza göre daha yüksek olacağını kaydetti.