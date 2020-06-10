'Suudi Havayolları'nın 250 bin çalışanı işini kaybedecek'

Arabi21'in haberine göre Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Suudi Havayolları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle milyarlarca dolarlık zarar uğrayabileceğini bildirdi.

Habere göre, şirketin 250 bin çalışanı, kraliyet tarafından alınan tedbirler nedeniyle işten çıkarılacak.

IATA, Suudi Arabistan'ı havayolu şirketleri ve havaalanları da dahil olmak üzere havacılık sektörüne nakit yardımı tedarik etmeye çağırdı ve krallığın sektöre uygulanan vergileri ertelemesi gerektiğini açıkladı.

Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektör havayolu taşımacılığı oldu.

BAE'li Etihad Havayolları da bu haftanın başında çok sayıda çalışanı işten çıkarmış ve çalışanlarını, gelecek dönemdeki işten çıkarmalara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.