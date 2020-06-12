ABD, önümüzdeki aylarda Irak'taki asker sayısını azaltacak

ABD, Bağdat yönetimi ile yaptığı görüşmelerin ardından Irak'ta konuşlu bulunan askerlerinin sayısını 'önümüzdeki aylarda' azaltacağı tahahhüdünü verdi.

Irak parlamentosunda ülke topraklarında bulunan ABD askerlerine ilişkin tartışmalar sürerken ABD yönetimi, Bağdat'la yapılan görüşmelerinde ardından gelecek aylarda Irak'taki askerlerini azalatacağı taahhüdünü verdi.

ABD ve Bağdat yönetimleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "İki ülke, IŞİD tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde kaydedilen önemli ilerlemeler ışığında, ABD'nin önümüzdeki aylarda kuvvetlerini Irak'tan çekmeye devam etmesinde anlaştı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "ABD, Irak'ta kalıcı üsler ya da kalıcı askeri varlıklar kazanmaya çalışmadığını veya talep etmediğini yineledi" denildi.

Irak ise, bir dizi roket saldırısının ardından ABD askerlerinin bulunduğu üsleri koruma sözü verdi.