Rusya ile Türkiye’den Haseke’de yeni ortak devriye

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Şerbitskiy, bugünkü basın brifinginde, “22 Ekim 2019 tarihinde kabul edilen Rus-Türk mutabakat muhtırasındaki hükümler uygulanmaya devam ediyor. Haseke vilayetinde yeni Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleşti” ifadesini kullandı.

Rus askeri polisin ayrıca Halep, Rakka ve Deyr ez-Zor vilayetlerinde de birer devriye gerçekleştirdiği bildirildi.

Türkiye kontrolündeki silahlı oluşumların ateşkese uymaya devam ettiğini kaydeden Şerbitskiy, Nusra militanlarının İdlib ve Lazkiye bölgelerindeki yerleşimlere ateş açtığını aktardı.

Şerbitskiy, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi ile Türk tarafı arasında özel, kesintisiz hızlı iletişim kanalı işlevlerini yerine getirmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.