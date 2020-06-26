Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği çerçevesinde, İsrail'e 100 bin tanı kiti gönderdiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, dün ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı BAE ile Kovid-19'la mücadele kapsamında iş birliği yapacağını açıklaması üzerine, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde yer alan bir haberde, 100 bin tanı kitini taşıyan BAE'ye ait bir uçağın, 26 Mart'ta Tel Aviv'e indiği belirtildi.

Haberde ayrıca, BAE'nin başkenti Abu Dabi'den kalkan uçakların, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na direkt inebildiği ifade edildi.

Dün BAE'nin resmi WAM ajansında yer bulan haberde "BAE'deki iki özel şirket, Kovid-19 ile savaşmak için araştırma ve teknolojiler geliştirmek üzere İsrail'deki iki şirketle anlaşma imzaladı" ifadeleri yer almıştı.