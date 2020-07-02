Tahran'da klinikte meydana gelen patlamaya ilişkin 5 gözaltı

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde yer alan Şeriati caddesideki Sina Sağlık Kliniği'nde dün akşam şiddetli patlama meydana geldi.

Sağlık kliniğindeki patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği ifade edilirken, patlama sonucu 19 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi de yaralandı.

Tahran Savcısı El-Kasi Mehr, klinik patlamasına ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirterek, "Patlamanın gerçekleştiği andan itibaren savcılık tarafından uzman ekipler inceleme için olay yerine gönderildi. Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin incelemeler tüm yönleriyle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

El-Kasi Mehr, Tahran’nın kuzeyindeki sağlık kliniğinde yaşanan patlamaya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Olayda sorumlu oldukları düşünülen 5 kişi gözaltına alındı. Aralarından 1 kişi tutuklandı" dedi.