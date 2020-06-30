Tahran'da bir klinikte patlama meydana geldi: 13 kişi hayatını kaybetti

İran devlet televizyonunun haberine göre Tahran'daki Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte akşam saatlerinde patlama oldu.
Olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği aktarılırken olayda 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.
Fars Haber Ajansı'na göre, olay binanın zemin katındaki bir oksijen tüpünün patlamasıyla meydana geldi.
Ajansa göre, itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları da olaya ilişkin video görüntüleri paylaştı.
#BREAKING— Kamsin Sallar (@Kamsin_Sallar_) June 30, 2020
2nd attack in a single day in Iran.
As per reports :
Multiple explosions heard in Iran, near Tajrish square, north of #Tehran.
The cause of the explosion is still unknown but attackers hit Sina Athar hospital, casualties also reported.#Iran #Tehran pic.twitter.com/5tpEBjZbLH
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