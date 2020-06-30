Tahran'da bir klinikte patlama meydana geldi: 13 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre Tahran'daki Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte akşam saatlerinde patlama oldu.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği aktarılırken olayda 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fars Haber Ajansı'na göre, olay binanın zemin katındaki bir oksijen tüpünün patlamasıyla meydana geldi.

Ajansa göre, itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da olaya ilişkin video görüntüleri paylaştı.