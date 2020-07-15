Ruhani: Kovid-19 salgınının ikinci dalgasındayız, bunu atlatmayı başaracağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin koronavirüs salgının ikinci dalgasını yaşadığını itiraf ederek, bunu atlatacaklarını söyledi.

Ruhani’nin açıklamasına göre, salgının birinci dalgası ülkenin kuzey ve orta kısımlarını etkisi altına alırken, mayıs ortasında başlayan ikinci dalga büyük ölçüde güney kısımlarını etkiledi.

Hükümet toplantısında konuşan ve konuşması televizyonda yayınlanan Ruhani, “Koronavirüs salgının ikinci dalgasını atlatmayı başaracağız” dedi.

Daha önce İran yönetimi bir düşüş döneminden sonra ülkenin dört bir yanında vaka sayısının artmasına rağmen, hâlâ ilk dalganın içinde olduklarını belirtiyordu.

İran’da ilk vakanın görüldüğü 19 Şubat’tan beri, 262 bin vaka tespit edildi, 13 bin 200’ü hayatını kaybetti. 225 bin kişi de iyileşti.