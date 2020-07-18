Hastaneye kaldırılan Kuveyt Emiri’nin bazı görevlerini geçici olarak Veliaht Prens yürütecek

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın tıbbi kontrol için hastaneye kaldırılmasının ardından 'bazı görevlerini' Veliaht Prensi Navaf es-Sabah’n yürüteceği duyuruldu.

Kuveyt haber ajansı KUNA’nın aktardığına göre, Kuveyt Emirlik Divanı İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah el-Sabah, “Emirin emriyle Veliaht Prens, emirin bazı anayasal görevlerini geçici olarak yürütecek” açıklamaısında bulundu.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’ın bu sabah tıbbi kontrol için hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Emirin sağlık durumunun iyi olduğu ve rutin kontrollerinin yapıldığı belirtilmişti.

90 yaşındaki Emir Şeyh Sabah, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyaret etmek için Washington’a gitmiş ama görüşmeyi ertelemek zorunda kalarak ABD hastanelerinden birinde muayeneye girmiş, ardından ülkesine dönmüştü.