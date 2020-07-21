İran dini lideri Hamaney: Kesinlikle Süleymani cinayetinin karşılığı verilecek

Ayetullah Ali Hamaney, Tahran’ı ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşmede, “Sizin evinizde sizin misafirinizi öldürdüler, cinayeti itiraf ettiler” ifadesini kullandı.

Ayetullah, “İran hiçbir zaman bunu unutmayacak ve kesinlikle Amerikalılara karşılık verecek” dedi.

ABD, 3 Ocak 2020’de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i, Bağdat Havalimanı’nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

Iran doesn’t interfere in Iraq-US relations but expects Iraqi friends to know that the US presence in any country brings corruption & destruction. Iran expects the decision of the Iraqi govt, nation & parliament to expel the US to be pursued because US presence causes insecurity. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 21, 2020

Irak’ın Amerikalıları kovmasını umuyoruz'

Görüşmenin arından Twitter hesabından açıklama yapan Hamaney, “İran, Irak’ın ABD ile ilişkilerine karışmıyor, ama Iraklı dostların, ABD’nin herhangi bir ülkedeki varlığının yolsuzluk ve yıkım getirdiğini bilmesini bekliyor. İran, Irak hükümeti, halkı ve parlamentosundan ABD’yi kovma kararını bekliyor” diye yazdı.

ABD’nin İran’dan farklı olarak Irak’ın refahını düşünmediğini ve Bağdat zayıf olduğu sürece başbakanının kim olacağını umursamadığını kaydeden Hamaney, hiçbir zaman Irak’ın iç işlerine karışma niyetlerinin olmayacağını da sözlerine ekledi.