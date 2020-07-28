Rusya ve Türkiye'den M4 Karayolu’nun 210 kilometrelik bölümünde ortak devriye

Merkezden yapılan açıklamada, "Şeyrek kasabasında bir araya gelen Rus ve Türk askeri konvoyları, Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriye-Türkiye sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirdi. Devriye güzergahı 210 kilometre oldu" dendi.

Açıklamaya göre askerler, ülkenin ana ulaşım yolu olan M4 Karayolu’nun 210 kilometrelik bölümünde ateşkes durumunun kontrol edilmesi görevini yerine getirdi.

Rus Mi-8 helikopteri ile güzergah üzerinde 5-10 kilometrede keşif gerçekleştiren Mi-35 taarruz helikopteri Rus ve Türk konvoyları için havadan koruma sağladı.

Rus askerler, devriye sırasında M4 Karayolu’nda çok sayıda yıkılmış bina bulunduğunu ancak ateşkes rejimi sayesinde bölgedeki yerleşimlerde ticarethanelerin çalışmaya başladığını, benzin istasyonları kapalı olduğu için tankerlerden vatandaşlara yakıt satışına başlandığını ifade etti.

M4 karayolundaki ortak devriye faaliyetleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'da yaptıkları görüşme sonucunda imzaladıkları Soçi Mutabakatı'na ek protokol kapsamında yürütülüyor.