BAE, Arap dünyasındaki ilk nükleer enerji santralini devreye aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, Arap dünyasının Baraka adlı ilk nükleer enerji santralinin devreye alındığını duyurdu.

Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, Arap dünyasının Baraka adlı ilk nükleer enerji santralinin devreye alındığını açıkladı.

Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan el Maktum, “Bugün BAE'nin Arap dünyasındaki ilk barışçıl nükleer reaktörünün Abu Dabi'deki Baraka istasyonunda başarıyla devreye alındığını alenen duyuruyoruz. Uzmanlar nükleer yakıtı yüklemeyi, kapsamlı testleri yapmayı ve devreye alma işlemini başarıyla tamamladı” ifadelerini paylaştı.

نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي .. نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز .. pic.twitter.com/e8VHz4o6BY — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 1, 2020

BAE’nin ‘devletin elektrik ihtiyacının dörtte birini güvenli, güvenilir ve ekolojik bakımdan temiz bir yöntemle sağlayacak olan dört nükleer santral işleteceğini’ belirten Şeyh el Maktum, nükleer santrallerin ve BAE’nin yürüttüğü uzay araştırmalarının, ‘Arapların bilimdeki yollarını yeniden yakalama ve diğer büyük uluslarla rekabet etme yeteneğine sahip olduklarına dair dünyaya bir mesaj olduğunu’ vurguladı.

BAE’de ve Arap Yarımadası’nda ilk nükleer santral olan Baraka Nükleer Enerji Santrali, toplam 5 bin 600 megavat kapasiteli dört nükleer reaktörden oluşuyor, santralin ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini sağlaması hedefleniyor.