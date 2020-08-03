İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha

Suriye'yi hedef alan askeri eylemlerini sürdüren İsrail, dün Golan sınırından sızma girişimi yaşandığını belirterek, karşılık olarak Suriye'deki bazı askeri hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınır bölgesinde Suriye ordusuna ait gözlem noktaları, istihbarat toplama ekipmanları, uçaksavar bataryaları ve komuta ve kontrol altyapılarının vurulduğu bilgisi verildi.

In response to an attempted IED attack near the security fence between Syria & Israel last night, we just struck SAF targets in Syria including:



🎯 observation posts

🎯 intel collection systems

🎯 anti-aircraft artillery

🎯 command & control systems



We hold Syria responsible. — Israel Defense Forces (@IDF) August 3, 2020

​Suriye devlet ajansı SANA da, hava savunma sistemlerinin başkent Şam'ın güneybatısında İsrail füzelerini karşıladığını bildirdi.

سوريا: سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 3, 2020

​Saldırıların hedefinde Şam'ın Kisve bölgesi ve ülkenin kuzeydoğusundaki Kahtaniye bölgesinin yer aldığı belirtiliyor.

Suriye devlet kanalı El İhbariye'ye konuşan bir askeri kaynak ise, bu akşam saat 22.40'ta Kuneytra sınırındaki noktalara düzenlenen saldırılarda sadece maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

🔴 مصدر عسكري:

في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة واقتصرت الخسائر على الماديات. — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) August 3, 2020

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