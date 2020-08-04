Lübnan'da şiddetli patlama

Anadolu Ajansı (AA), şehrin neredeyse her yerinden hissedilen patlamanın eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

AFP'nin haberine göre, Beyrut liman bölgesindeki patlamanın şehrin büyük bir bölümünde hissedilirken, çevredeki binalarda hasar oluştu. Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı LNA, patlamanın ardından Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.

LBC televizyon kanalına bağlanan Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamanın 'çok sayıda yaralanmaya' ve büyük hasara neden olduğunu söyledi.

Lübnan medyası, patlamanın ardından moloz altında kalmış insanların görüntülerini yayımladı.

Watch the scene of a large explosion as thick smoke rises from Lebanon's capital Beirut https://t.co/ot2sUqG4wf — Reuters (@Reuters) August 4, 2020

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#VIDEO 1st images of the large explosion in Lebanon's capital Beirut pic.twitter.com/2qTBNbR1yf — AFP news agency (@AFP) August 4, 2020

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi https://t.co/p9MbrATpR7 pic.twitter.com/OLDhGIkrLv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 4, 2020

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Beyrut'taki patlama kameralara yansıdı: Liman bölgesindeki patlama şehrin büyük bir bölümünde hissedilirken, çevredeki binalarda da hasar oluştu https://t.co/p9MbrATpR7 pic.twitter.com/0hmtERIfZz — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 4, 2020

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Beyrut'ta patlamanın olduğu limanın üstünden geçen ana yoldan görüntüler. https://t.co/bp9gCo4SyK — Hediye Levent (@hediyelevent) August 4, 2020

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Two explosions in central Beirut pic.twitter.com/xItmpFJaly — Sarah Dadouch | سارة دعدوش (@SarahDadouch) August 4, 2020 A wounded man walks near the scene of the explosion in Beirut.



(Photo by ANWAR AMRO/AFP via Getty Images) pic.twitter.com/8VuJczrkKH — NBC News (@NBCNews) August 4, 2020 ​

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