Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen ve 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
Sosyal medyada yayılan ve çok sayıda insan tarafından paylaşılan görüntülere göre, kilisede internet üzerinden düzenlenen bir etkinlik esnasında patlamanın yaşandığı ve patlama sonucunda kilisenin bazı parçalarının düştüğü görülüyor.
Lübnan'daki patlama kilise canlı yayınında https://t.co/cF6J2Jk39u pic.twitter.com/gvmxofTfXt— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 5, 2020
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