Lübnan'daki patlama kilise canlı yayınında

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlama esnasında, internet üzerinden yayın yapan bir kilisenin görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen ve 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada yayılan ve çok sayıda insan tarafından paylaşılan görüntülere göre, kilisede internet üzerinden düzenlenen bir etkinlik esnasında patlamanın yaşandığı ve patlama sonucunda kilisenin bazı parçalarının düştüğü görülüyor.

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