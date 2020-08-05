Beyrut Valisi: Patlamanın zararı 3 ila 5 milyar dolar, yaklaşık 300 bin kişi yerlerinden oldu

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını ve en az 300 bin kişinin yerlerinden olduğunu belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA’ya açıklama yapan Beyrut Valisi Mervan Abbud, dün yaşanan şiddetli patlamanın başkentte neden olduğu maliyete ilişkin ilk kez konuştu.

Vali Abbud, zararın 3 ila 5 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

NNA, patlamadan kısa süre önce Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını duyurmuş daha sonra depoda şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Abbud ayrıca, Al Mayadeen'e yaptığı açıklamada ise "Liman patlamasından sonra 300 bin kişi yerinden edildi. Yıkımın maliyeti 3 milyar doları aşıyor" ifadelerini kullandı.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söylemişti.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

"Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan kişiler 2-3 aydan önce evlerine dönemez"