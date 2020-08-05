Yunanistan, Beyrut'a arama-kurtarma ekibi gönderdi

Yunanistan Kamu Güvenliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre Yunan ordusuna ait C-130 uçağı, bu sabah bir grup arama-kurtarma uzmanıyla Beyrut'a doğru hareket etti.

Beyrut'a giden ekipte 1. Felaketle Mücadele Özel Birliği'nden 12 kişilik bir grubun yanı sıra arama-kurtarma köpeklerinin, iki taşıt ile özel teçhizatın yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemiz, Lübnan hükümetinin Avrupa Sivil Güvenlik Mekanizması üzerinden yaptığı ölümcül patlamanın etkilerinin ortadan kaldırılması için yardım gönderilmesi çağrısına ivedilikle yanıt verdi. Özellikle de Başbakan Kiriakos Miçotakis'in talimatı ve Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ın onayıyla arama-kurtarma ekibi bu sabah Beyrut'a gitti" dendi.

Yunanistan Kamu Güvenliği Genel Sekreterliği, gerektiğinde ek yardım ve destek sunulması için Lübnan hükümeti ve Avrupa Sivil Güvenlik Mekanizması ile sürekli iletişim halinde olduklarını da ekledi.