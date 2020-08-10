Lübnan, Beyrut Limanı'nın altında 'yerel bir örgüte ait tünel olduğu' iddialarını yalanladı

Lübnan ordusu, başkent Beyrut'ta ağır can ve mal kayıplarına yol açan büyük patlamanın yaşandığı limanın altında ülkedeki bir örgüte ait tünel olduğu yönünde birkaç gündür basın organları ve sosyal medyada dolaşan iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Bahsi geçen iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığının aktarıldığı açıklamada, limandaki tahıl silolarının altında bir yapı olduğu ve bununla silolardan operasyon odasına ulaşıldığı ifade edildi. Siloların içindeki elevatörlerin yanı sıra gemilerden tahıl ürünlerini çekme mekanizmasının çalıştırıldığı operasyon odasında vardiyalı olarak 7/24 görev yapıldığına dikkat çekildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.