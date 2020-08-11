Irak-Kuveyt sınırında patlama: ABD askeri konvoyu hedef alındı

Irak ile Kuveyt arasındaki sınır geçisinde ABD'ye ait bir askeri konvoy hedef alındı.

Irak ile Kuveyt arasındaki Jraischan sınır geçişinde, ABD'ye ait bir askeri konvoyun yakınında patlama meydana geldi.

Irak güvenlik güçlerine göre patlama, 'Şii milisler' tarafından el yapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirildi.

Olayda yaşanan kayıplar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçen ay Irak parlamentosundaki Güvenlik ve Savunma Komitesi mensubu Bedr el-Ziyadi, patlamanın yaşandığı sınır bölgesinin ABD askerinin kontrolünde olmasını sert bir dille eleştirmişti.

Al-Quds Al-Arabi gazetesine konuşan Ziyadi, söz konusu durumu 'egemenlik ihlali' olarak değerlendirmişti.