Irak’tan Türkiye’ye 'kendi sorunlarına bizi çekme' çağrısı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından Türkiye’nin kendi sorunlarını Irak’ı içine çekmeden tek başına çözmesi gerektiği belirtildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Irak askerlerine saldırısı tehlikeli bir davranış ve Irak’ın egemenliğine yönelik bir tür saldırganlık” ifadesine yer verildi.

Irak topraklarının, “hesaplaşma” amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, “Türkiye’nin kendi sorunlarını, Irak topraklarından uzakta kendi başına çözmesi gerektiği konusunda ısrar ediyoruz” dendi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ayrıca Irak ordusunun, 'ülkeyi saldırılardan korumak için yeterli askeri güce sahip' olduğunu vurguladı.