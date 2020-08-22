Kudüs’teki Netanyahu karşıtı protestolarda göstericilere polis müdahalesi

İsrail'de korona virüs salgını ile mücadeleyi kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Benyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor.

Kudüs'teki başbakanlık konutu yakınında toplanan binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, bazı yolları kapatarak başbakanlık konutuna doğru yürümeye çalıştı. Polisin, göstericileri dağıtmaya çalışması ile tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, birçok gösterici de gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail'in farklı bölgelerinde 3 ayı aşkın süredir Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteriler düzenleniyor.