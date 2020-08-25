İsrail, Erdoğan'ın şahsında Türkiye’yi 'şeytanlaştırıyor': İran'dan daha büyük tehdit

İngiliz gazetesi Sunday Times'da Roger Boyes imzasıyla yayımlanan makalede, İsrail’in Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile koordinasyon içinde Türkiye'yi 'şeytanlaştırmak' için çalıştığı belirtildi. Times'ın diplomatik editörü, MOSSAD Başkanı Yosi Cohen’in Türkiye’yi İran’dan daha büyük tehdit olarak gösterdiğini aktardı.

Sunday Times'daki makalesinde MOSSAD Başkanı Yossi Cohen’in 'yaklaşık 2 yıl önce Mısır, Suudi Arabistan ve BAE’li mevkidaşlarıyla Türk tehdidini görüştüğünü' duyuran Times'ın diplomatik editörü Roger Boyes, İsrail dış istihbarat şefinin bu görüşmeler sırasında İran’ın gücünün kırılgan olduğunu, gerçek tehdidin Türkiye’den kaynaklandığını dile getirdiğini yazdı.

Haberini Arap ülkelerindeki kaynaklara dayandıran Boyes, Cohen’in İran’ın, İsrail ve Körfez’deki Arap krallıkları için gerçek tehdit olmaktan çıkmadığını, ama yaptırımlar, ambargolar, istihbarat değişimi ve gizli baskınlar sayesinde durdurulabileceği görüşünü paylaştığını kaydetti. MOSSAD Başkanı'nın diğer yandan 'Türkiye’nin saldırgan diplomasisi ve Ortadoğu’da alelacele hesaplarla risk almasının, Doğu Akdeniz’deki stratejik istikrara farklı türden sorun oluşturduğunu' dile getirdiğini aktardı.

Cohen’in bu uyarısının sonucunda Ortadoğu jeopolitiğinde değişiklik beklediğini ifade eden Boyes, uyarının adresinin sadece Arap ülkeleri değil, aynı zamanda ABD ve Avrupa Birliği (AB) de olduğunu, zira İsrail’in tehditle karşı karşıya kalması durumunda ABD ve AB'nin Ortadoğu’daki meselelere daha aktif müdahil olacağını dile getirdi.

Yanısıra İsrail’in 7. Kanal (Arutz Sheva) televizyonu, Yunan medyasına dayanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze'yi yöneten Hamas'a İsrail’e karşı ‘savaş’ başlatma emrini verdiği iddiasını ortaya attı.

'Bilgi sahibi kaynaklara' dayandığı ileri sürülen haberde, Hamas lideri İsmail Haniye’nin 22 Ağustos'ta İstanbul’da Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail-Gazze sınırında yeni gerilim meydana geldiği kaydedildi.

Görüşmeye MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı aktarılan haberde, Erdoğan'ın 'Hamas altyapısı üzerinden İsrail sınırındaki eylemlerinin Ortadoğu’da giderek genişleyen yayılma politikasının yeni belirtisi olduğu' öne sürüldü.