Macron, Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evi önünde protesto edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, liman bölgesinde meydana gelen patlama sonrası ülkeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Arap dünyasının divası olarak nitelendirilen Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evine gelen Macron, burada bir grup göstericinin protestosuyla karşılaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arap dünyasının divası olarak nitelendirilen Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evi önünde bir grup göstericinin protestosuyla karşılaştı.

Macron reassures protesters after meeting Lebanon's symbol of unity, singer Fairouz https://t.co/OYUZAwlEvn pic.twitter.com/X5SelWyecn — Reuters UK (@ReutersUK) September 1, 2020

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AA'nın aktardığı habere göre, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felaketin ardından Lübnan'a ikinci ziyaretini gerçekleştiren Macron, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Aun tarafından karşılandı.

EN DIRECT | De retour à Beyrouth. https://t.co/Qn4idLtWQv — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 31, 2020

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Havalimanından Arap dünyasının divası olarak nitelendirilen Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evine geçen Macron, burada bir grup göstericinin protestosuyla karşılaştı.

الرابية ٣١ آب ٢٠٢٠

© Soazig de la Moissonniere / Présidence de la République pic.twitter.com/4TgGmKmrNY — Fayrouz (@FayrouzOfficial) September 1, 2020

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Parlamentodaki siyasi güçlerin dışında halkı temsil edecek bir hükümet istediklerini belirten eylemci grup, Lübnan'da uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi grupları temsil edecek bir hükümetin kurulma çalışmalarına katkı sunmakla suçladıkları Macron'a tepki gösterdi.

İnsan yeterince yaşarsa nelere tanık oluyor Fayrouz (Feyruz)'un evinin önünde onlara bağımsızlık ateşini veren Feyruz'un, Fransa Devlet Başkanı Macron ile görüşmesini protesto eden kalabalıklar.https://t.co/LVy7724Gb4 — Murad Çobanoğlu (@muradcobanoglu) September 1, 2020

Fransız Onur Lejyonu'na layık görüldü

Feyruz, bu görüşmede Fransa'nın en yüksek resmi onuru olan Fransız Onur Lejyonu'na layık görüldü.

31 August 2020 in Rabieh, Lebanon #Fayrouz awarded the Legion of Honour, the highest official honour in France, by President Emmanuel Macron. pic.twitter.com/etOUqcpur5 — Raseef22 English (@Raseef22En) September 1, 2020

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'Feyruz aşk hikayeleridir'

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, Feyruz'la yaptığı görüşmeyi "etkileyici ve ender" sözleriyle nitelendirdi. "Feyruz aşk hikayeleridir" diyen Macron, Lübnanlı sanatçıya şarkılarından ve nostaljisinden ne kadar etkilendiğini anlattığını söyledi.

Feyruz kimdir?

Feyruz, 21 Kasım 1935’te, Mardinli Süryani bir baba ile Lübnanlı Maruni bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta sanata ve müziğe ilgi duyan ve asıl adı Nuhad Haddad olan sanatçıya müzik hocası, 'turkuaz' anlamına gelen Feyruz ismini verdi. Lübnan iç savaşı sırasında ülkesini terk etmeyerek sanatına devam etmesi ve Kudüs için seslendirdiği eserler Feyruz'u 'Arap sokağının sesi' haline getirdi.

Also who, like me, is zooming in to check every detail in this photo? I dont want to miss a thing. On the wall, on the tables, in her eyes, in her smile... pic.twitter.com/pQa1kLtbSs — Jenan Moussa (@jenanmoussa) September 1, 2020

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Lübnan dışında da çok sayıda konser veren Feyruz, 800'den fazla şarkıyı da seslendirdi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve hükümetin istifası

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişen Aun, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Aun, Beyrut Limanı'nda patlamaya tepki olarak düzenlenen protesto eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini dün Mustafa Edib'e vermişti.