IKBY Başkanı Barzani, Bağdat'ta Macron ile görüştü

IKBY Başkanı Barzani, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Macron ile yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

I’m honored to meet with President @EmmanuelMacron again. We had a constructive meeting today in Baghdad. I am grateful for France’s continued support and its strong ties with people of the Kurdistan Region. I look forward to further developing our strong relations with France. pic.twitter.com/3jUKxiNdlp — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) September 2, 2020

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Fransa'nın IKBY'ye devam eden desteğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Barzani, "Fransa ile güçlü ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini arzuluyoruz" paylaşımında bulundu.

Macron, bugün geldiği Bağdat'ta önce Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşmüştü.