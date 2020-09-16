Suriye Dışişleri: Trump, 'Esad'a suikast' açıklamasıyla ABD'nin haydut devlet olduğunu teyit etti

Trump'ın "Esad'ı öldürecektim, Mattis engelledi" açıklaması üzerine Suriye Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin haydut devlet, terörist grup olduğunu teyit etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal silah saldırısı iddiaları üzerinden Suriye'ye düzenlediği füze saldırılarında Devlet Başkanı Beşar Esad'ı da öldürmek istediği, ama dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından engellendiği açıklamasına, Şam tepki gösterdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın yayımladığı Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD'ye 'haydut devlet', 'terörist grup' benzetmesi yapıldı.

"ABD Yönetimi Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın hedef alınmasına ilişkin açıklamaları, Amerikan yönetiminin pervasız siyasi düşünce ve davranışının düştüğü seviyeyi açıkça gösteriyor" diyen Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimlerinin 'hedeflerine ulaşmak için suçu görev edinen bir haydutlar sisteminden başka bir şey olmadığını' dile getirdi.

Açıklamada "Trump’ın böyle bir adımı kabul etmesi, ABD yönetiminin haydut ve kanundışı bir devlet olduğunu teyit etmektedir" denilerek şöyle devam edildi:

'Çıkarları için terör örgütleri gibi cinayet ve tasfiyeye başvuruyor'

"ABD yönetiminin bölgedeki çıkarlarını elde etmek için herhangi bir yasal, insani veya ahlaki kuralı dikkate almadan cinayet ve tasfiyeye başvurarak terör örgütleriyle aynı yöntemleri takip ettiğini göstermektedir."

ABD'nin Nisan 2017'de Suriye'deki Şayrat hava üssüne savaş gemilerinden ateşlenen 59 Tomahawk füzesiyle düzenlediği saldırıda en az 6 kişi ölmüş, ABD-Britanya-Fransa'nın Nisan 2018'de hem savaş uçakları hem de savaş gemilerinden ateşlenen füzelerle düzenlediği hava saldırılarında ise Suriye hava savunma sistemleri onlarca füzeyi etkisiz hale getirmişti.

Dün Fox & Friends'e konuşan Trump, Esad için "Bana kalsa onun başını ezerdim. Her şeyi hazırlamıştım. İsteseydim namlumda onu indirecek kurşunum vardı ve Mattis buna karşı çıktı. Mattis bu şeylerin çoğuna karşıydı" dedi.

Trump, 5 Eylül 2018'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ise ünlü gazeteci Bob Woodward'ın 'Fear' (Korku) kitabındaki Esad'a suikastı desteklediği iddiasını "Böyle bir şey hiç tartışılmadı" diyerek yalanlamıştı.